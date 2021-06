Il Parma Clima infila la dodicesima vittoria consecutiva

Il Parma Clima ha concluso la prima fase del campionato infilando la dodicesima vittoria consecutiva. Pur giocando a ritmi piuttosto bassi la squadra di Guido Poma ha superato questa mattina il Settimo Torinese con il risultato di 13 a 0 dopo otto riprese di gioco. La contemporanea vittoria del Cagliari sul Brescia ha definito gli incroci della Poule Scudetto: i ducali esordiranno nel prossimo weekend in trasferta proprio contro gli isolani.

Rispetto alla prima gara Guido Poma ha rinunciato a Gonzalez e a Francesco Pomponi, avvicendati rispettivamente da Desimoni e Astorri. Battioni ha difeso il campo destro destro con Mattia Aldegheri sul monte di lancio. Ancora fermi ai box Viloria, Michele Pomponi e Mineo.

Dall'altra parte Ernesto Wong ha dovuto fronteggiare l'assenza del lanciatore cubano Suarez Hernandez il cui tesseramento non è stato completato nei tempi previsti e si è inizialmente affidato a Simone Salvatore con Roque battitore designato e Varalda esterno destro.

Le prime riprese si sono rapidamente esaurite nel pieno controllo dei lanciatori. Il Parma Clima si è fermato dopo il singolo d'apertura di Desimoni mentre il Settimo ha provato a punzecchiare Aldegheri incappando però in una serie di eliminazioni al piatto. Episodi principali un pericoloso scontro tra Juaquin e Boza durate un riuscito tentativo di rubata dell'interbase ducale ed il perfetto relay con il quale al terzo inning Battioni, Sambucci e Monello hanno eliminato Varalda, ottimisticamente spedito dai suggeritori verso casa base in occasione di un doppio di Wong.

Lo scontra a casa base con il catcher ducale è costato a Varalda un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo: il Settimo ha rinunciato al battitore designato mettendo Roque all'esterno sinistro e inserendo Simone Salvatore al primo posto del line-up.

La partita si è decisa al sesto inning, dopo un infortunio all'inguine che ha costretto anche Williams Wong ad alzare bandiera bianca. Simone Salvatore ha letteralmente finito il carburante, è entrato in una lunga crisi di controllo ed ha concesso due punti al Parma Clima senza subire valide. La sostituzione con Chiarovano non ha sortito effetti positivi: i singoli di Juaquin e Rodriguez e un doppio a sinistra di Battioni – intervallati da un'altra serie di basi per ball e “lanci pazzi” - hanno consentito ai ducali di realizzare gli otto punti che hanno indirizzato la partita. All'incerottato Settimo non è rimasto altro da fare che mandare sul mound il diciassettenne Davide Nisi che ha chiuso la ripresa con un solo lancio.

La partita si è avviata verso l'applicazione della “mercy rule”. Il Parma Clima ha allungato al settimo grazie al primo fuoricampo stagionale di Cesare Astorri ed ha chiuso i giochi all'ottavo con altri quattro punti propiziati dalle valide di Paolini, Rodriguez e Juaquin.