Parma baseball, accordo con il lanciatore venezuelano Danny Rondon. Nato a Valencia il 21.06.1987, Rondon ha firmato nel 2006 per l'organizzazione dei Minnesota Twins con i quali ha giocato per quattro anni a livello di Rookie League e singolo A con la squadra di Beloit. Rondon è alto un metro e 83 centimetri, pesa 75 chili, lancia e batte destro. E' reduce dalla vittoria nella lega del Guatemala con la formazione dei Mavericks Nationals. Nell'ultimo campionato si è guadagnato il titolo di miglior lanciatore chiudendo la stagione con il record di quattordici vittorie e nessuna sconfitta, una media punti guadagnati di 1.09 e 117 eliminazioni al piatto realizzate in sole 88 riprese.

Lo scorso 23 marzo ha realizzato una “perfect game” nella gara vinta per 13 a 0 contro gli Yankees ed è stato il lanciatore vincente nella gara decisiva della serie finale contro i Vikings.

<Ho perfezionato il cutter, mio terzo lancio del repertorio dopo palla veloce slider> - ha dichiarato Rondon al sito Meridiano.net prima di fare ritorno in Venezuela per aggregarsi alla nazionale che ha recentemente disputato il Torneo di qualificazione olimpica delle Americhe ed il successivo girone finale contro Olanda e Repubblica Dominicana.

Nelle ultime stagioni Rondon è stato protagonista nei campionati estivi del Caribe e nella Lega invernale venezuelana nella quale gioca ininterrottamente dal 2007 con le formazioni di Margarita, Magallanes, Lara e Zulia.

Nel 2016 ha vinto il campionato estivo di El Salvador con la squadra di Santa Tecla.

Dopo la sconfitta del Venezuela di sabato scorso nell'ultima gara delle qualificazioni olimpiche Rondon si è immediatamente messo a disposizione del Parma Clima raggiungendo la città ducale nella giornata di ieri.

Stasera lui e Vivas, l'altro lanciatore venezuelano recentemente arrivato a Parma, saranno protagonisti della partita amichevole con l'Oltretorrente che si svolgerà allo stadio Cavalli.