Parma e Bologna contro la Fibs per il calendario modificato

Il mondo del baseball italiano è stato scosso ieri pomeriggio da un comunicato congiunto emesso da Fortitudo Bologna e Parma baseball, due tra le società più titolate e rappresentative dell’intero movimento.

Le due società lamentano la variazione recentemente apportata dalla Federbaseball alla Circolare Attività Agonistica con la quale è stata cancellata la pausa inizialmente prevista in occasione del weekend del 16 e 17 luglio quando Parma e Bologna saranno impegnate ad Ostrava nell’European Cup. Una variazione che accorcia di una settimana i tempi previsti per il massimo campionato con lo scopo di favorire la partecipazione della nazionale Under 23 ai campionati europei di categoria.



Una variazione che, si legge nella nota di Parma e Bologna, rappresenta «una grave alterazione delle condizioni precedentemente varate per la disputa del campionato nazionale di serie A Baseball, non giustificata da fatti o eventi sopravvenuti, e che comporta una grave lesione della parità di condizioni tra le partecipanti al massimo campionato di baseball penalizzando soprattutto le società che rappresenteranno il baseball italiano nella più importante manifestazione continentale per club».



Nel nuovo calendario predisposto dagli uffici della Fibs Parma e Bologna dovrebbero recuperare le gare del 16 e 17 luglio nella giornata di martedì 20 luglio sottoponendo i giocatori ad un impegno di nove partite in soli dodici giorni. Le due società evidenziano anche di non essere state interpellate prima di apportare la modifica. Molto secco e deciso il tono della chiusura del comunicato nel quale Parma e Bologna «hanno manifestato la loro indisponibilità a disputare due gare martedì 20 luglio 2021 ed hanno richiesto il ripristino della calendarizzazione antecedente le modifiche. Fortitudo Bologna e Parma baseball si riservano di assumere ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti volta a tutelare i loro diritti di disputare un campionato a parità di condizioni rispetto alle altre partecipanti».