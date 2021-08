Collecchio - Parma Clima sospesa: si guasta l'illuminazione

Un guasto all'impianto di illuminazione ha costretto gli arbitri a sospendere la gara tra Collecchio e Parma Clima mentre si stava disputando il tie-break sul punteggio di tre a tre. Il vantaggio della squadra di Guido Poma nel “Team Quality Balance” ha reso inutile l'attesa per il ripristino delle condizioni ottimali: il girone A della Poule scudetto si è chiuso con il Parma Clima al secondo posto e il Collecchio al terzo.

Un autentico peccato che ha tolto la suspense in una partita piacevole che è rimasta lungamente in equilibrio.

I due tecnici hanno cambiato davvero poco rispetto alla gara della sera precedente. Mirabal ha proposto Joseph interbase ed ha tenuto in panchina Alfieri con Lori battitore designato, Coffrini in seconda e Benetti interbase.

Nel Parma Clima l'unica variazione è stata il cambio di ruolo tra Sambucci, prima base, e Astorri, designato. Per il resto è stata confermata la formazione vincente della prima partita con Battioni confermato all'interbase e Ragionieri accovacciato nel catcher box.

Sul monte di lancio è andato inizialmente in scena l'atteso confronto tra Alcala e Rondon.

Al Collecchio è stato sufficiente il primo attacco per portarsi in vantaggio. Rondon ha concesso quattro ball a Benetti, poi Joseph e Deotto hanno colpito due singoli consecutivi permettendo al compagno di mettere sul tabellone il punto dell'uno a zero. Un “infield fly” di Calasso e una debole “comebacker” di Lori hanno permesso a Rondon di uscire dalla ripresa con il minimo dei danni.

Immediato il pareggio del Parma Clima. Astorri ha beneficiato di un errore difensivo, ha rubato la seconda ed ha completato il giro delle basi grazie a un singolo di Paolini.

I padroni di casa non si sono persi d'animo ed hanno subito ritrovato una lunghezza di vantaggio. Con due eliminati Flisi ha strappato una base per ball ed ha realizzato il punto del 2 a 1 beneficiando di un profondo doppio al contro di Benetti.

Il buon momento del Collecchio è proseguito anche al terzo inning. Deotto ha aperto l'attacco con un singolo a sinistra ed ha marcato il punto del 3 a 1 in occasione di un doppio di Calasso dopo aver rubato la seconda base.

Al quarto i campioni d'Europa sono tornati a fare la voce grossa. Battioni ha realizzato un singolo “di gambe” battendo un'assistenza di Benetti, Gonzalez ha ricevuto quattro ball e Rodriguez ha messo in campo un subdolo bunt che si è trasformato in un singolo interno: con tutti i cuscini occupati e zero eliminati Astorri ha alzato una voltata al centro che si è rivelata sufficiente per battere a casa il punto del 3 a 2. L'attacco si è però esaurito con il prezioso strikeout di Alcala su Paolini ed un'eccellente difesa di Pasotto contro una violenta linea di Sambucci.

La partita di un convincente Alcala (due punti, uno guadagnato, tre valide, tre basi ball, cinque strikeout) è durata cinque riprese. All'inizio del sesto inning è salito sul mound del Collecchio l'ex Manuel Santana che ha iniziato il proprio impegno incassando un contestato doppio da Gonzalez: l'esterno destro Pasotto ha sostenuto di aver perso la palla dopo avere effettuato una complicata eliminazione al volo ma gli arbitri sono stati di diverso avviso ed hanno concesso la valida all'italo-cubano. Pochi istanti dopo Rodriguez ha portato a casa il punto del pareggio con un singolo a sinistra. L'attacco del Parma Clima è proseguito con un singolo di Paolini ma Santana è riuscito a non subire altre segnature eliminando Sambucci e Ragionieri.

Anche il Parma Clima ha sostituito il proprio lanciatore al sesto inning. Rondon (tre punti, tre k, cinque valide, cinque basi ball) è stato sostituito da Campos che ha chiuso la sesta ripresa con tre rapidi out.

La partita è entrata nell'ultimo terzo in perfetta parità.

Al settimo il Parma Clima si è reso molto pericoloso con Poma in base per ball e Desimoni salvo in prima per errore. Battioni ha alzato una corta volata a sinistra, Gonzalez è stato passato intenzionalmente in base con una scelta tattica che ha pagato quando Rodriguez ha messo in campo una palla verso l'interbase che Joseph ha trasformato in un doppio gioco “ammazza inning”.

Il Parma Clima ci ha riprovato al nono con un doppio di Desimoni ma la successiva battuta di Battioni non ha superato l'attenta difesa di Joseph. Dall'altra parte il Collecchio, bloccato dall'ottimo rilievo di Campos, è rimasto fermo alle cinque valide delle prime tre riprese e la partita si è decisa al tie-break.

Il decimo attacco dei campioni d'Europa si è aperto con Desimoni e Battioni in base e con l'eliminazione al volo in foul di Gonzalez: Rodriguez ha poi battuto una violenta linea che Calasso si è ritrovato nel guanto trasformandola in un doppio gioco.

Il Collecchio ha giocato il proprio decimo attacco contro Yomel Rivera, subentrato a Campos. Benetti ha eseguito un perfetto bunt di sacrificio, Rivera ha risposto con una base intenzionale a Joseph e poi, con il conto di due strike e un ball su Deotto, si è spenta una delle torri di illuminazione costringendo gli arbitri a sospendere il gioco.

Prossimo appuntamento per il Parma Clima la serie al meglio delle tre gare per l'ammissione alla Final Four di qualificazione all'European Champions Cup. Primo incontro in trasferta mercoledì 18 agosto, gara due e tre al Nino Cavalli sabato 21. Avversario Godo o Macerata che si affronteranno domani nell'ultimo turno di campionato.