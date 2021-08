Torneo Città di Parma: la vittoria è di Simone Dondi

Dopo quasi un anno e mezzo di pausa forzata, torna il tennis spettacolo targato Cus Parma. A conquistare il trofeo “Città di Parma”, la più storica e blasonata competizione sui campi in terra rossa del Centro Universitario Sportivo, è stato Simone Dondi (Sporting Club). Dopo una combattutissima finale contro Nicolò Paini, Dondi ha vinto con un punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Ma sono stati un centinaio gli appassionati che si sono sfidati un set dopo l’altro nell’impianto di via Racagni, per undici giorni consecutivi. La manifestazione, rivolta ai giocatori di 4^ categoria maschile, ha chiamato a raccolta anche un pubblico attento che da sempre segue il Torneo ai “piedi” della Cittadella. <Siamo particolarmente affezionati a questo Torneo – commenta Franco Vitali del Cus Parma, responsabile della competizione -. Si tratta di un’iniziativa nata nel 1946 e diventata davvero un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questa disciplina. Negli anni, da La Raquette sono passati i campioni e appassionati, che hanno fatto la storia del grande tennis, scrivendo pagine gloriose per il Centro Universitario Sportivo. Siamo stati fortunati anche per il meteo e, nonostante le limitazioni delle iscrizioni e del pubblico nel rispetto dei protocolli covid, l’entusiasmo. Non è mancato. Ci sono ringraziamenti doverosi che dobbiamo fare: in primis ai nostri partecipanti, alla giudice arbitro Gabriella Reggiani, da sempre anima dell’iniziativa e all’assistente Paolo Pasini>. La finale è durata tre ore, per un’emozione difficile da dimenticare.