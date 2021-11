A Parma la seconda edizione della Coppa Italia uomini e donne di sitting volley

Sabato 20 e domenica 21 novembre, nella Palestra Casalini di Parma, andrà in scena la seconda edizione della Coppa Italia di sitting Volley femminile e maschile. A contendersi il titolo saranno le prime quattro classificate del Campionato 2020/21, che si affronteranno nelle semifinali incrociate in programma sabato. Domenica, invece, sono in programma le finali che assegneranno la Coppa Italia. Nel torneo femminile, Dream Volley Pisa, campione d’Italia in carica, affronterà Nola Città dei Gigli, quarta nell’ultima edizione del Campionato Italiano disputato a Tirrenia (PI) lo scorso mese di maggio. Le vice campionesse del Cedacrì Sitting Volley Giocoparma, invece, giocheranno l’altra semifinale contro la SVR Sportacademy 360. Nel torneo maschile, il Nola Città dei Gigli, che a giugno a Peschiera del Garda si è laureato campione d’Italia, affronterà la Teodoro Cicatelli. Nell’altra semifinale, invece, si contenderanno un posto in finale la Cedacri GiocoParma e la Fonte Eur Roma. La Coppa Italia 2021 chiuderà un anno importante per il sitting volley tricolore, che ha visto la partecipazione per la prima volta della nazionale femminile ai Giochi Paralimpici di Tokyo e la conquista della medaglia d’argento, da parte delle ragazze di Amauri Ribeiro, ai Campionati Europei disputati ad ottobre a Kemer in Turchia.

