Shiffrin nella storia: vince lo slalom a Levi battendo il record di Stenmark

Mikaela Shiffrin nella storia. L’americana ha vinto a Levi lo slalom speciale, cogliendo a 24 anni il suo 61/o successo in coppa del mondo e soprattutto il 41/esimo in speciale, battendo il primato uomini di 40 successi del leggendario svedese Ingemar Stenmark. Shiffrin ha chiuso con il tempo di 1.57.57 e ha preceduto la svizzera Wendy Holdener, seconda in 1.59.35, e l’austriaca Katharina Truppe, terza in 1.59.51. Miglior azzurra, l’unica in classifica, è stata la trentina, Martina Peterlini 26/a in 2.02.94. Per lei, a 21 anni, sono comunque i primi punti in coppa del mondo.

