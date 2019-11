Nadal decisivo: Coppa Davis alla Spagna

La Coppa Davis va alla Spagna, la sesta della sua storia, dopo una finale trionfale conclusa battendo il Canada con un netto 2-0.Decisivo ancora una volta Rafa Nadal, che batte in due set Shapovalov con il punteggio di 6-3, 7-6(7) e in questo modo conquista anche la sua quarta Coppa Davis in carriera. La partita precedente era invece stata vinta da Roberto Bautista Agut contro Felix Auger Alassime, sempre in due set (7-6, 6-3).Un finale di stagione sensazionale per Nadal, che chiude con due Slam, la vittoria della Coppa Davis e il numero 1 al mondo per la quinta volta.