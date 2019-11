Biathlon: l'Italia vince la staffetta mista a Oestersund

E’ subito oro per l’Italia del biathlon nella staffetta mista della prima prova di Coppa del mondo, in scena in Svezia, a Oestersund. Sul gradino più alto il team azzurro composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer.

Gara dominata nelle prime frazioni dai portacolori azzurri ma conclusa con un pizzico di ansia per il grande recupero della Norvegia. Fondamentale per il trionfo finale è stato il lavoro compiuto nelle due frazioni iniziali sia da Vittozzi che da Wierer, capaci di staccare le dirette avversarie di quasi un minuto, con soli tre errori dal poligono. Un vantaggio che Hofer ha contribuito a mantenere sui diretti avversari della Norvegia, grazie a un buon passo sugli sci e a una buona precisione in occasione delle due serie al poligono. Poi è toccato a Windisch concludere l’opera: il 30enne di Anterselva, ha controllato la situazione, gestendo al meglio con le ricariche i quattro errori al tiro, equamente divisi, riuscendo a tagliare il traguardo con 4"1 di vantaggio sull'arrembante Boe. Chiude il podio la Svezia, al terzo posto, staccata di 59"9. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Con questo trionfo l’Italia centra il sesto podio consecutivo in questo format di gare tra Coppa del mondo, Olimpiadi e Mondiali e allunga a 21 la striscia consecutiva di tappe di Coppa in cui sale sul podio in almeno una competizione, fissando a due i successi nella storia della staffetta mista. Il precedente è arrivato nel marzo del 2018 a Kontiolahti, in Finlandia, con Vittozzi e Wierer a ruoli invertiti, sempre con Hofer e Windisch (anche loro a ruoli invertiti). Domani il via alle gare individuali: alle 12.30 la sprint maschile, seguita alle 15.30 dalla sprint femminile.