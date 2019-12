Coppa Europa femminile: la Hilzinger vince lo slalom, la Rossetti 7ª

Jessica Hilzinger si è aggiudicata una tiratissima gara di slalom disputata sulla pista di Funesdalen, in Svezia, e valida per il circuito di Coppa Europa. La tedesca, con il tempo di 1'41"81, è finita di un soffio davanti alla svizzera Selina Egloff, beffata per un solo centesimo. Terzo gradino del podio per la britannica Charlie Guest, anch’essa ad un passo dalla vittoria: solo tre centesimi la separano dalla Hilzinger. La migliore italiana è Marta Rossetti: la 20enne tesserata per le Fiamme Oro si è piazzata al settimo posto, a 1"13 dalla vetta, migliorando la sua prestazione nella seconda manche. Più indietro tutte le altre azzurre: Vera Tschurtschenthaler, autrice di una prima run, si deve accontentare della 19esima posizione, mentre Lucrezia Lorenzi finisce appena fuori la top 20. Giornata non positiva per Anita Gulli: quinta al termine della prima manche: la 21enne nata a Torino è costretta al ritiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sci

donne