Europei in vasca corta: oroper la Panziera nei 200 dorso. Sesta la Pellegrini nei 100 sl

Margherita Panziera ha vinto la medaglia d’oro nei 200 dorso ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow. L’atleta veneta ha chiuso con il tempo di 2:01.45, precedendo la ucraina Davina Zevina (2:02.25), medaglia d’argento, e l’olandese Kira Toussaint (2:03.04).

Federica Pellegrini ha chiuso al sesto posto la finale dei 100 sl ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow. L’oro è stato vinto dalla britannica Freya Anderson, che col tempo di 51''49 ha preceduto la francese Emil Gastaldello e la olandese Emske Heemskerk. L’azzurra ha chiuso in 52''30.