Doppietta azzurra nel SuperG: Goggia prima e Brignone seconda a St.Moritz

Grande doppietta azzurra nel superG di cdm di St.Moritz: 1/a Sofia Goggia in 1.12.96 e seconda ad un centesimo, pari a 27 centimetri, Federica Brignone in 1.12.97. Terzo posto per l’americana Mikaela Shiffrin in 1.13.09 Per la bergamasca Goggia - 27 anni e oro olimpico in discesa - è la 7/a vittoria di cdm in carriera ed il 26/o podio. Ha vinto dopo aver perso il bastone sinistro ad un centinaio di metri dal traguardo Per la valdostana Brignone è il 30/o podio. Questa è la seconda doppietta azzurra stagionale dopo quella nel gigante di Killington vinto da Marta Bassino davanti a Brignone il 30 novembre scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sci

donne