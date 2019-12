Gross terzo nello slalom di Val d'Isere

Dominio incontrastato da parte di Alexis Pinturault nella tappa di casa in quel di Val d’Isère, Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Il transalpino fa il vuoto nella prima e soprattutto nella seconda manche, non lasciando spazio ai vari outsider. Una vittoria "alla Hirscher" davanti al proprio pubblico, nonostante la pista fosse piuttosto deteriorata (come abitualmente accade sulla pista francese) rispetto ai primi atleti scesi. Fattore che ha favorito la rimonta di Henrik Kristoffersen, autore di un grave errore nella prima manche, ma capace di riscattarsi passando dal ventisettesimo al quarto posto. Un podio negato dallo svedese Andre Myhrer e dall’acuto di Stefano Gross. Il bolzanino, reduce da un’operazione ai legamenti in estate, torna sui gradini d’onore a distanza di due anni e mezzo: nel marzo del 2017 fu secondo nello slalom di Kranjska Gora, l’ultimo podio azzurro nello slalom.

