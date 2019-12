A Lienz nuovo trionfo in slalom per Shiffrin, Brignone 13ma

Vittoria n. 64 in carriera e 43/a in slalom speciale per la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che a Lienz ha vinto l’ultima gara del 2019 di coppa del mondo femminile. Con il tempo di 1.48.89 ha preceduto la slovacca Petra Vlhova (1.49.50) e la svizzera Michelle Gisin (1.50.61).

Il successo odierno è l’ennesima testimonianza di una supremazia totale in slalom: delle ultime 23 gare di speciale in coppa del mondo lei ne ha vinte 19 e le ultime 16 in fila. Vlhova, l’unica che qualche volta può tenerle testa, ha vinto le altre quattro. Per l’Italia in classifica - con un risultato dignitoso ma ancora una volta neppure paragonabile con quelli conquistati dalle azzurre nelle altre discipline - ci sono Federica Brignone 13/a (1.51.95), la valtellinese Irene Curtoni 14/a (1.52.20) e la giovane friulana Lara Della Mea 24/a (1.53.51).

Qualche giorno di riposo ora per Capodanno anche per il circo bianco. La prossima tappa delle ragazze sarà in Croazia, a Zagabria, sabato 4 gennaio per uno slalom speciale. Stessa gara il 5 per i maschi.

