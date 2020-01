Australia: buon esordio di Berrettini, la Trevisan è fuori

Esordio positivo di Matteo Berrettini agli Australian Open, primo slam stagionale scattato sul cemento di Melbourne. Nella notte italiana, il 23enne tennista romano, numero 8 del ranking e del seeding, ha battuto per 6-3 6-1 6-3, in un’ora e 54 minuti di gioco, l’australiano Andrew Harris, 25 anni, numero 162 Atp e in gara con una wild card. Prossimo avversario per l’azzurro, il vincente del match tra lo statunitense Tennys Sandgren, numero 68 Atp che a Melbourne raggiunse i quarti due anni fa, e l’argentino Marco Trungelliti, 210 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni. Martina Trevisan esce invece di scena al primo turno. La tennista toscana, numero 154 Wta, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-2 6-4 alla statunitense Sofia Kenin, numero 14 del ranking e del seeding. Roger Federer avanza agevolmente al secondo turno. Il tennista svizzero, testa di serie numero 3, ha liquidato all’esordio l'americano Steve Johnson per 6-3 6-2 6-2. Altri risultati di primo turno: Marton Fucsovics (Hun) b. Denis Shapovalov (Can) 6-3 6-7(7) 6-1 7-6(3) Guido Pella (Arg, 22) b. John-Patrick Smith (Aus) 6-3 7-5 6-4 Sam Querrey (Usa) b. Borna Coric (Cro, 25) 6-3 6-4 6-4 Daniel Evans (Gbr, 30) b. Mackenzie McDonald (Usa) 3-6 4-6 6-1 6-2 6-3 Gregoire Barrere (Fra) b. Mohamed Safwat (Egy) 6-7(8) 7-6(1) 6-4 7-6(5) Ricardas Berankis (Ltu) b. Roberto Carballes Baena (Esp) 6-4 6-2 6-2 Yoshihito Nishioka (Jpn) b. Laslo Djere (Srb) 6-4 3-6 6-2 7-6(1) Grigor Dimitrov (Bul, 18) b. Juan Ignacio Londero (Arg) 4-6 6-2 6-0 6-4.

