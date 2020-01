Australia, Medvedev e Thiem al terzo turno

Daniil Medvedev e Dominic Thiem al terzo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne. Il russo, testa di serie numero 4, ha regolato lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-3 e adesso sfiderà l’australiano Alexei Popyrin che ha superato in tre set l’iberico Jaume Munar. Avanza anche l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del tabellone, che si è imposto sul tennista di casa Alex Bolt per 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2. Vince in tre set il tedesco Alexander Zverev, settima testa di serie, che ha eliminato il bielorusso Egor Gerasimov imponendosi per 7-6(5), 6-4, 7-5. Vince anche il lettone Ernests Gulbis che batte lo sloveno Aljaz Bedene 7-5, 6-3, 6-2.

australian open