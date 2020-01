Australian Open, Djokovic-Raonic il primo quarto. Fognini ko con Sandgren

Il serbo Novak Djokovic e il canadese Milos Raonic, rispettivamente teste di serie numero 2 e 32, si affronteranno nel primo quarto di finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Negli ottavi, Djokovic ha liquidato per 6-3 6-4 6-4 l'argentino Diego Schwartzman, 14esima forza del seeding, mentre Raonic si è imposto per 6-4 6-3 7-5 sul croato Marin Cilic.

Finisce invece agli ottavo l'avventura dell'ultimo azzurro in gara: Fabio Fognini si è arreso al quarto set (7-6 7-5 6-7) allo statunitense Tennys Sandgren dopo una battaglia senza esclusione di colpi