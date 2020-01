Le Cadillac realizzate dalla Dallara prima e terza alla 24 ore di Daytona

Si è conclusa ieri la 58esima edizione di una delle più iconiche gare di endurance negli stati uniti, la 24 Ore di Daytona che si disputa dal 1966 a Daytona Beach in Florida ispirandosi alla 24 Ore di Le Mans.

Dopo 24 ore e 833 giri, il Team Wayne Taylor Racing, composto da Kamui Kobayashi, Renger Van Der Zande, Scott Dixon e Ryan Briscoe ha trionfato alla 24 Ore di Daytona con la Cadillac #10 costruita dalla Dallara.

Si tratta del terzo successo in quattro stagioni e nuovo record di giri percorsi completando un totale di 833 tornate. Inoltre la Cadillac #5 del team JDC Miller, sempre realizzata dall’azienda italiana, affidata a Joao Barbosa, Sebastian Bourdais e Loic Duval è riuscita a conquistare il terzo gradino del podio, regalando alla Dallara una gran doppietta.



“Quattro vittorie in quattro stagioni era davvero un risultato difficile da conquistare, soprattutto quest’anno dove la competizione era ancora più agguerrita che in passato. La vittoria di ieri ci ha riempito di orgoglio.” commenta l’ingegner Giampaolo Dallara, presidente Dallara. “Inoltre riuscire a vincere con il record di percorrenza nell’anno in cui si ridefiniscono le regole future del campionato IMSA era ancora più importante. Dobbiamo essere fieri di questo risultato e per questo voglio ringraziare tutti i collaboratori dell’azienda per questo sforzo che ci ha dato un’enorme soddisfazione.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA dallara

motori

cadillac