Australia Open, Muguruza ko: Kenin vince il suo primo Slam

Sofia Kenin vince l’Australian Open femminile 2020. La 21enne statunitense, numero 14 del seeding, ha sconfitto in finale Garbine Muguruza per 4-6 6-2 6-2 dopo oltre due ore di gioco. Per la Kenin è il primo Slam della carriera.



L'albo d'oro

2001 Capriati (Usa)

2002 Capriati (Usa)

2003 S.Williams (Usa)

2004 Henin (Bel)

2005 S.Williams (Usa)

2006 Mauresmo (Fra)

2007 S.Williams (Usa)

2008 Sharapova (Rus)

2009 S.Williams (Usa)

2010 S.Williams (Usa)

2011 K.Clijsters (Bel)

2012 V. Azarenka (Blr)

2013 V. Azarenka (Blr)

2014 N. Li (Chn)

2015 S. Williams (Usa)

2016 A. Kerber (Ger)

2017 S. Williams (Usa)

2018 C. Wozniacki (Den)

2019 N. Osaka (Jpn)

2020 S. Kenin (Usa)

