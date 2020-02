Rotterdam, Sinner batte Goffin e vola ai quarti

Jannik Sinner ai quarti dell’"Abn Amro World Tennis Tournament", torneo Atp 500 con un montepremi di 2.013.855 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Vittoria importante per il 18enne numero 79 del ranking mondiale, che ha battuto il belga David Goffin, numero 10 Atp e quarta testa di serie con il punteggio di 7-6 (7), 7-5. L'altoatesino ora si giocherà l’accesso in semifinale contro lo spagnolo Pablo Carrena Busta che ieri ha eliminato il connazionale Roberto Bautista Agut superandolo con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6(4).

