Rio de Janeiro: impresa di Mager, battuto Thiem

Impresa di Gianluca Mager nei quarti di finale del "Rio Open", torneo Atp World Tour 500 dotato di un montepremi pario a 1.759.905 dollari in scena sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro. Il tennista ligure, numero 128 del mondo, ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem, primo favorito del seeding e numero 4 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (4) 7-5. Il match era stato interrotto per pioggia sul 7-6 (4) 2-1 15 pari. Il 25enne di Sanremo è passato attraverso le qualificazioni: in semifinale sfiderà il vincente del match Balazs-Martinez. Per Mager è la prima semifinale a livello Atp della carriera, centrata grazie alla prima vittoria contro un top 10 mondiale.

