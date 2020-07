I mondiali di sci di Cortina - apprende l’ANSA in ambienti degli sport invernali - si terranno nel 2021, come inizialmente programmato, e non nel 2022, data ipotizzata nel corso dell’emergenza coronavirus. Lo ha appena deciso la federazione internazionale, che si è anche impegnata a garantire 10 milioni di franchi svizzeri nel caso di cancellazione dovuta a un eventuale ritorno della pandemia.

