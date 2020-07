Dal 7 al 13 settembre a Parma il challenger Atp di tennis

Il Circuito internazionale del tennis riparte dall’Emilia-Romagna, dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19. Dal 7 al 13 settembre 2020, al Tennis Club President di Basilicanova di Montechiarugolo, in provincia di Parma, si terrà la 2° edizione degli Internazionali di Tennis Emilia-Romagna, torneo del circuito professionistico Atp Challenger Tour. Quello nel parmense sarà tra i primi tornei che si svolgeranno dopo la decisione delle istituzioni del tennis internazionale Atp e Wta di fissare la riapertura il prossimo 31 luglio. La manifestazione è stata presentata in videoconferenza questa mattina a Bolognadal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme a Marcello Marchesini, organizzatore e amministratore Mef tennis events, Romano Botti, presidente Tennis Club President, Gilberto Fantini, presidente Comitato Regionale Federtennis, il capo della segreteria politica del presidente della Regione, Giammaria Manghi, il vicesindaco della Città di Parma, Marco Bosi, il sindaco del Comune di Montechiarugolo (Pr) Daniele Friggeri.

Il torneo della tipologia Atp Challenger 125 - organizzato in collaborazione con "Mef tennis events" - mette in palio un montepremi di oltre 132 mila euro e 125 punti per la classifica Atp: scenderanno in campo circa 60 giocatori, presenti coi loro coach e accompagnatori. La 2° edizione degli Internazionali di Tennis Emilia-Romagna è una tappa del circuito Atp Challenger Tour, che coinvolge 140 città in tutto il mondo. Il circuito, promosso dall’Associazione tennisti professionisti, prevede una serie di tornei internazionali maschili studiati per consentire a giocatori dalla 20^ posizione al mondo di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali o di qualificazione dei tornei Atp Tour 250 series o Atp Tour 500 series. Saranno 3 le wild card a disposizione degli organizzatori che potranno riservarsi altrettanti inviti a partecipare al torneo di atleti del circuito tennistico mondiale. "Dopo la forzata chiusura dello sport di questi mesi - sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - è motivo di orgoglio che il tennis internazionale riparta dall’Emilia-Romagna".

"Un altro evento che rafforza la ripartenza e che sono certo ricalcherà il successo della prima edizione, lo scorso anno, grazie al livello dei giocatori partecipanti e alla sinergia con istituzioni e partner privati - prosegue Bonaccini - Un segnale forte anche a tutto lo sport, professionistico e dilettantistico, strumento sempre più importante per la valorizzazione dei territori e l’attrattività turistica regionale, oltre che pratica fondamentale per salute, corretti stili di vita e, in generale, il benessere delle persone". "Per questo- conclude il presidente della Regione- puntiamo a rafforzare il rapporto con le comunità locali, sostenendo iniziative ed eventi che vanno in questa direzione. Avendo tutti presente il pieno rispetto delle regole di sicurezza, perchè il virus c'è ancora: serve che ognuno faccia la sua parte perchè la ripartenza sia davvero sicura e per evitare qualsiasi passo indietro". Con l’emergenza Coronavirus, le istituzioni del tennis internazionale Atp e Wta hanno annunciato la sospensione dei tornei fino al 31 luglio 2020. L’appuntamento in Emilia-Romagna sarà dunque uno dei primi ad ospitare un torneo del circuito internazionale, accogliendo giocatori di altissimo livello a causa del minor numero di tornei presenti in calendario. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Il torneo si svolgerà nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere la salute di atleti, pubblico e addetti ai lavori. Il distanziamento sociale sarà una regola imprescindibile, fuori e dentro il campo da tennis. I giocatori potranno sedersi sulle panchine posizionate nelle parti opposte del campo. A loro sarà consegnato un kit di sicurezza che comprende asciugamani personali, mascherine e buste di plastica per sigillare i propri oggetti personali. Il pubblico sarà gestito con accessi controllati e potrà sedere in tribuna mantenendo una distanza minima di 1 metro. Tutte le tribune, le auto di servizio e gli arredi dentro e fuori dal campo saranno sanificati con vaporizzatori certificati. ll Tennis Club President, situato a Basilicanova (PR), rappresenta una delle più grandi realtà tennistiche della provincia di Parma, contando oltre mille fra soci e frequentatori. Il Club offre nove campi da tennis (di cui 3 in play-it all’interno di una elegante struttura fissa), un campo da calcio, un campo polivalente, una piscina ed una piscinetta a due livelli per i bambini, una palestra attrezzata ed infine un campo giochi per i più piccoli. (ITALPRESS) - (SEGUE).

All’interno della Club House, sale TV satellitari con maxischermo, sale carte, bar e ristorante. Il torneo è coperto dal servizio di live streaming e live scoring ufficiale Atp, visibile sul sito della manifestazione www.internazionaliemiliaromagna.com, sul sito www.atptour.com, sulla App ufficiale Atp Wta Live e molte altre App collegate.

Tutte le partite disputate sui tre campi da gioco (Campo centrale, Grand Stand e Court 1) sono visibili da casa al link http://new.livestream.com/atp.

