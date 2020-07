Federer gira uno spot Barilla con le ragazzine dei palleggi di Finale Ligure

Roger Federer a Finale Ligure. E che palleggia sui tetti. Non un’allucinazione collettiva, ma una presenza in carne ed ossa. Per girare il nuovo spot della Barilla, di cui il campione svizzero è testimonial, l’azienda di Pedrignano ha scelto la stessa location da cui Vittoria Oliveri e Carola Pessina postarono un video dei loro palleggi durante il lockdown che diventò virale sul web con più di nove milioni di visualizzazioni. E anche le due ragazze saranno protagoniste dello spot.

