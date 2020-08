Leonardo Basso positivo al Covid, 4 in isolamento

Il Team Ineos ha deciso a scopo precauzionale di ritirare i propri corridori dal Campionato italiano, in linea con i protocolli Covid-19, dopo che Leonardo Basso è risultato positivo al test. L’atleta - come informa lo stesso team - è sempre stato asintomatico. Martedì Basso era risultato negativo a un controllo e solo ieri si è allenato con la squadra, dopo essere guarito da un problema al ginocchio. Basso ha effettuato la ricognizione della crono con Ganna, Puccio e Moscon: i quattro si autoisoleranno per 14 giorni. Nessuno di loro era stato designato per il Tour de France, dove la Ineos con Bernal cercherà di confermarsi al vertice.