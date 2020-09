Us Open. Esordio ok per Djokovic, avanti Goffin, fuori Isner

Tutto facile per Novak Djokovic all’esordio negli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Reduce dal successo al Western&Souther Open e imbattuto in questo 2020, il 33enne serbo, numero uno del mondo e del tabellone, si sbarazza per 6-1 6-4 6-1 di Damir Dzumhur. Supera l’ostacolo Reilly Opelka il belga David Goffin, settima testa di serie: 7-6(2) 3-6 6-1 6-4. Fuori invece John Isner (n.16), sconfitto dal connazionale Steve Johnson per 6-7(5) 6-3 6-7(5) 6-3 7-6(3) dopo tre ore e cinquanta minuti di gioco. ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Garin (Chi, 13) b. Blanch (Usa) 4-6 5-7 6-4 6-4 6-2 Fritz (Usa, 19) b. Koepfer (Ger) 6-7(7) 6-3 6-2 6-4 Krajinovic (Srb, 26) b. Ymer (Swe) 6-2 7-6(3) 6-3 Struff (Ger, 28) b. Martinez (Esp) 6-0 7-5 6-4 Cressy (Usa) b. Kovalik (Svk) 6-1 2-6 6-4 6-4 Giron (Usa) b. Polmans (Aus) 6-4 6-7(5) 3-6 6-4 6-2 Kukushkin (Kaz) b. Balasz (Hung) 6-4 7-5 6-4 Soonwoo (Kor) b. Kwiatowski (Usa) 3-6 7-6(4) 6-1 6-2 Edmund (Gbr) b. Bublik (Kaz) 2-6 7-5 7-5 6-0 Mmoh (Usa) b. Sousa (Por) 6-2 7-5 2-6

