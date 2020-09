Franco Chimenti rieletto presidente della Federazione italiana golf

Franco Chimenti è stato rieletto Presidente della Federazione Italiana Golf. Nell’Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche elettive, presieduta da Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, e tenutasi presso la Fiera di Parma, Chimenti, candidato unico, ha ottenuto l’89,82% dei voti. Chimenti, al sesto mandato, continuerà a guidare la FIG verso la Ryder Cup del 2023, la prestigiosa sfida tra Europa e Usa in programma a Roma sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. “Essere confermato alla guida della Federazione Italiana Golf - ha commentato Franco Chimenti, Vicepresidente Vicario del CONI - è motivo di orgoglio e soddisfazione soprattutto perché dimostra la volontà dell’elettorato che l’organizzazione della Ryder Cup spetti a chi ha fortemente inseguito, voluto e raggiunto questo prestigioso obiettivo. Oggi sono altresì lieto di poter annunciare che la 77esima edizione dell’Open d’Italia si disputerà in Lombardia allo Chervò Golf San Vigilio (Brescia) dal 22 al 25 ottobre. Nonostante le difficoltà relative all’emergenza sanitaria, la FIG ha profuso tutti gli sforzi possibili per dar vita anche quest’anno a un torneo dalla grande tradizione. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. L’impegno per la crescita di tutto il movimento proseguirà con rinnovato entusiasmo e il prezioso supporto del nuovo Consiglio Federale che, come dimostrato già in passato, avrà nelle figure femminili al suo interno un valore aggiunto. Ringrazio tutti i componenti dell’assemblea che hanno creduto in me, venendo a Parma anche in un momento così difficile. Vogliamo continuare ad essere al fianco di tutti i Circoli e di tutte le figure professionali che lavorano e si distinguono quotidianamente con abnegazione e passione. I successi dei nostri atleti, dai dilettanti ai professionisti fino a quelli dei golfisti paralimpici, hanno portato l’Italia nell’élite mondiale. Sono sicuro che continueremo a toglierci altre grandi soddisfazioni a partire dai Giochi Olimpici di Tokyo. Grazie ancora a tutti per il sostegno ricevuto. Il mio ringraziamento va anche allo staff federale che ha raddoppiato gli sforzi per l’organizzazione dell’assemblea elettiva a causa del perdurare dell’epidemia da Covid-19 che ha imposto il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza”.

