Berrettini battuto da Ruud al tie-break nel terzo set

Finisce al tie-break del terzo set l'avventura di Berrettini in questi Open d'Italia. L'azzurro aveva vinto il primo set contro il norvegese Ruud per 6-4 ma ha poi perso il secondo per 6-3. Sul 6-6 nel terzo set si è andati al tie-break che ha premiato il norvegese.

Novak Djokovic si qualifica per le semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis, in corso sulla terra battuta del Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set, 6-3 4-6 6-3, il qualificato tedesco Dominik Koepfer, numero 97 Atp: domani il serbo affronterà il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato l’ultimo azzurro in gara, Matteo Berrettini.