Parigi, aperta un'indagine su match truccati

Un’indagine per «truffa organizzata» e «corruzione attiva e passiva» è stata aperta a Parigi in relazione a un match degli Open di Francia al Roland Garros. Secondo i quotidiani 'Die Welt' e 'L'Equipè, la sfida in questione sarebbe quella del primo turno del doppio femminile che, il 30 settembre scorso, ha opposto la coppia formata dalle romene Andreea Mitu e Patricia Maria Tig a quella composta dalla russa Yana Sizikova e dall’americana Madison Brengle.

Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe in particolare il doppio fallo della Sizikova con cui la partita si è chiusa a favore delle romene. Gli investigatori avrebbero appurato che c'è stato un flusso anomalo di giocar sul successo di Mitu-Tig.

