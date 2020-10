Ecco il calendario definitivo della WiMore Energy

Poche ma sostanziali novità quelle emerse dalla pubblicazione dei calendari definitivi del campionato nazionale di Serie B maschile al via il prossimo 7 novembre. Il girone E, in cui figura anche la WiMORE Energy Volley Parma, resta di matrice emiliano-romagnola ma passa da undici a dodici squadre con l’aggiunta della Consar Ravenna, proveniente dal gruppo D a maggioranza veneta, che, in pratica, cancellerà il turno di riposo. I ragazzi di coach Raho affronteranno i ravennati in casa il 23 gennaio 2021 alle 18 e ricambieranno la visita alla penultima partita in programma il 24 aprile sempre alla stessa ora prima di chiudere la regular season una settimana più tardi al PalaRaschi contro lo Stadium Mirandola in quello che potrebbe essere un potenziale big match da piani alti. Ufficiale anche lo spostamento in blocco della quattordicesima giornata, inizialmente prevista per il 27 febbraio, che sarà anticipata d’ufficio al 6 febbraio, in ordine temporale all’inizio del girone di ritorno, quando Grassano e compagni si recheranno nella tana del Sab Heli Rubicone. Accedono alla seconda fase le prime due classificate di ciascuno dei dieci gironi (in totale venti squadre): le prime si sfideranno tra andata e ritorno più eventuale golden set in caso di parità e le cinque vincenti saranno promosse in Serie A3. Le perdenti, al contrario, rientreranno in gioco con le cinque seconde che si sono aggiudicate i rimanenti confronti e da lì (la migliore si qualifica direttamente all’atto finale) si giungerà, attraverso le semifinali in gara secca, a un concentramento a tre in campo neutro da dove uscirà il nome della sesta e ultima promossa in categoria superiore. Retrocedono in Serie C la decima, l’undicesima e la dodicesima classificata di ogni singolo raggruppamento.

IL CALENDARIO DEFINITIVO DELLA WiMORE ENERGY VOLLEY PARMA

Girone d’andata:

Prima Giornata (7 novembre 2020 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Modena Volley

Seconda Giornata (14 novembre 2020 ore 20,30): Geetit Bologna-WiMORE Energy Volley Parma

Terza Giornata (21 novembre 2020 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Sab Heli Rubicone

Quarta Giornata (28 novembre 2020 ore 18): Canottieri Ongina-WiMORE Energy Volley Parma

Quinta Giornata (5 dicembre 2020 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Querzoli S.Volley Forlì

Sesta Giornata (12 dicembre 2020 ore 17): Ama San Martino-WiMORE Energy Volley Parma

Settima Giornata (19 dicembre 2020 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Moma Anderlini

Ottava Giornata (9 gennaio 2021 ore 18,30): Titan Services San Marino-WiMORE Energy Volley Parma

Nona Giornata (16 gennaio 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Hipix Kerakoll Sassuolo

Decima Giornata (23 gennaio 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Consar Ravenna

Undicesima Giornata (30 gennaio 2021 ore 18): Stadium Mirandola-WiMORE Energy Volley Parma

Girone di ritorno:

Dodicesima Giornata (13 febbraio 2021 ore 19,30): Modena Volley-WiMORE Energy Volley Parma

Tredicesima Giornata (20 febbraio 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Geetit Bologna

Quattordicesima Giornata (6 febbraio 2021 ore 17,30): Sab Heli Rubicone-WiMORE Energy Volley Parma

Quindicesima Giornata (6 marzo 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Canottieri Ongina

Sedicesima Giornata (13 marzo 2021 ore 18): Querzoli S.Volley Forlì-WiMORE Energy Volley Parma

Diciassettesima Giornata (20 marzo 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Ama San Martino

Diciottesima Giornata (27 marzo 2021 ore 17): Moma Anderlini-WiMORE Energy Volley Parma

Diciannovesima Giornata (10 aprile 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Titan Services San Marino

Ventesima Giornata (17 aprile 2021 ore 17,30): Hipix Kerakoll Sassuolo-WiMORE Energy Volley Parma

Ventunesima Giornata (24 aprile 2021 ore 18): Consar Ravenna-WiMORE Energy Volley Parma

Ventiduesima Giornata (1° maggio 2021 ore 18): WiMORE Energy Volley Parma-Stadium Mirandola

© RIPRODUZIONE RISERVATA Energy Volley Parma