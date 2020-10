Alla Venice Marathon Virtualrace l'atleta parmigiana Veronica Frosi

Sabato l'atleta Veronica Frosi gareggerà virtualmente alla Venice Marathon. La sua impresa avrà luogo a Fognano nel circuito ciclistico "Ghidini" sabato 31 ottobre dalle ore 11.30. Percorrerà con la sua handbike il circuito fino a raggiungere i 42 km, traguardo faticoso ma che Veronica vuole portare a casa e utilizzerà la caparbietà e la forza che da sempre la contraddistinguono.

Il tutto andrà a sostegno a sostegno della raccolta fondi per Obiettivo3 tramite la rete del dono.

Obiettivo 3, il progetto di Alex Zanardi nato con l’intento di sostenere le persone con disabilità che desiderano intraprendere un’attività sportiva. Dopo 8 mesi di stop, a causa del lockdown, la 19enne parmigiana ha ripreso ad allenarsi da poche settimane affiancata dallo staff dello Sport Center Parma Polisportiva e qui intraprenderà un percorso di accompagnamento verso la fase di qualificazione a Tokyo 2021.

Veronica è una studentessa universitaria al 1° anno di “Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative” e volontaria della Croce Rossa Italiana - sezione di Parma. E' salita per la prima volta in handbike nel 2017 quando è stata scelta da Alex Zanardi per entrare a far parte di Obiettivo 3 e dell’ASD AMNIL Sport. Dal 2017 la vita di Veronica è stata stravolta: campionessa italiana di crono nel 2018 e vice campionessa nel 2019, oggi detiene il record di essere la più giovane partecipante al Giro d’Italia Handbike e la più giovane handbiker a livello europeo.