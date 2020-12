Il Golf del Ducato premiato per l'impegno ambientale

La Federazione Italiana Golf, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’ambito del progetto 'Impegnati nel verde', ha assegnato i riconoscimenti 2020 ai circoli che si sono distinti per lo sviluppo ecosostenibile e la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale. Per l’Emilia-Romagna hanno ricevuto il riconoscimento il 'Golf del Ducato Percorso la Roccà di Sala Baganza, in provincia di Parma, e il 'Golf Club Santo Stefanò di Campagnola Emilia, nel Reggiano, rispettivamente nelle categorie Acqua ed Energia, per essersi distinti per l’impegno e la sensibilità ambientale, con azioni concrete in grado di coniugare pratica sportiva e rispetto per l'ambiente.



«Il golf italiano, nel suo entusiasmante viaggio verso la Ryder Cup 2023, si conferma uno sport sempre più green, con una naturale propensione all’ecosostenibilità», ha detto il presidente della Federazione Italiana Golf e vicepresidente del Coni, Franco Chimenti. «A nome di tutto il Consiglio Federale, mi complimento con i circoli che si sono distinti in chiave eco-solidale - ha aggiunto Chimenti - e ringrazio il team di lavoro della sezione Fig Impianti e Ambiente per il conferimento dei rispettivi riconoscimenti con la preziosa collaborazione dei comitati e delle delegazioni regionali».