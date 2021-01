Covid, Innerhofer positivo e niente Streif

Il velocista azzurro Christof Innerhofer è stata trovato positivo al covid e dunque si trova in isolamento. Per lui niente gare sulla Streif nel prossimo fine settimana. Prima di lui nella squadra azzurra erano stati costretti all’isolamento per covid Manfred Moelgg, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, tutti ormai rientrati in squadra.

Intanto a Kitzbuehel dopo una forte nevicata notturna è stata cancellata l’odierna prima prova cronometrata sulla Streif in vista delle due discese di venerdì e sabato e seguite domenica da un superG. Restano così a disposizione, con previsioni meteo buon, le prove di domani e di giovedì.