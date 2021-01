Brignone terza nel superG di Crans Montana, vittoria a Gut-Behrami

Ancora un’azzurra sul podio a Crans Montana con Federica Brignone 3/a in 1.16.66 nel superG di cdm recupero di St. Moritz. E’ il suo 43/o podio con dentro ben 15 vittorie. In 1.15.63 ha invece vinto - 28/o successo della sua strepitosa carriera - la svizzera Lara Gut-Behrami davanti alla austriaca Tamara Tippler in 1.16.56.

Per l’Italia - su una pista con molti passaggi difficili e un fondo a tratti duro ed a tratti più morbido - vi sono poi Francesca Marsaglia ottima quarta in 1.16.69 mentre Marta Bassino , dopo un errore su un salto nella parte alta, ha chiuso 8/a in 1.17.04. Fuori alla penultima porta sono invece finite Sofia Goggia ed Elena Curtoni, atterrate male e finite fuori linea sul salto a ridosso del traguardo. Per Sofia sarebbe stato un altro podio.

Ora la coppa del mondo donne passa in Italia. Martedì a Plan de Corones, in Alto Adige, tocca allo slalom gigante. Sarà ancora una grande occasione per Marta Bassino e le altre azzurre.

