Sara Errani batte Venus Williams e passa il turno

Esordio positivo per Sara Errani agli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne. La 33enne romagnola nella notte italiana ha battuto per 6-1 6-0 Venus Williams, la 40enne sorella di Serena, ex n. 5 del mondo. L'azzurra, attualmente n. 134 della classifica mondiale, non ha lasciato scampo alla maggiore delle sorelle Williams, attualmente al posto n. 41 del ranking, iscritta al grande torneo australiano per la 21ma volta e due volte finalista. Venus durante la partita ha anche accusato una storta alla caviglia destra, ma ha continuato a giocare, seppur con qualche difficoltà. «Sono molto contenta anche se non mi piace vincere così: dopo il suo infortunio è stato complicato continuare a giocare - ha commentato a caldo Errani con Supertennis tv-. E' una grandissima campionessa ed è un onore giocare con lei». Era dagli Us Open del 2015 che Errani non raggiungeva il terzo turno in uno Slam (nello stesso anno ci era riuscita anche a Melbourne mentre a Parigi era arrivata nei quarti). Al prossimo turno, la tennista azzurra affronterà Su-Wei Hsieh, di Taipei, n.71 del ranking, che a sorpresa ha eliminato la canadese Bianca Andreescu, n.8 del ranking.