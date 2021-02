Cortina 2021: la Brignone in testa alla combinata dopo il SuperG, la Curtoni seconda a un centesimo, male i maschi

Federica Brignone è al comando della combinata femminile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 dopo la prima manche. La valdostana ha chiuso la prova di SuperG sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1'22"11. "Finalmente sono riuscita a sciare all’attacco, tornare a vedere la luce verde all’arrivo è una grande emozione", ha detto la vincitrice della Coppa del Mondo 2020 ai microfoni di Rai Sport. Ma è tutta la squadra azzurra a far ben sperare in vista della seconda manche: alle spalle di Brignone c'è infatti Elena Curtoni, seconda a un solo centesimo di ritardo dalla connazionale. Terza la statunitense Mikaela Shiffrin a 6 centesimi. In piena corsa per le medaglie anche le slalomiste Michelle Gisin (5^ a 25 centesimi), e Petra Vlhova (7^ a 4 decimi). Le altre italiane: Marta Bassino è 12^ a 9 decimi di ritardo, mentre Nadia Delago è uscita dopo poche porte. Alle 14.10 appuntamento con lo slalom che assegnerà le medaglie.

E’ di James Crawford il miglior tempo nella prima manche della combinata maschile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Il sorprendente canadese, partito con il pettorale numero 32, ha chiuso la prova di superG in 1'19"95. Alle sue spalle il campione uscente della specialità Alexis Pinturault (+8 centesimi) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (+30). Ottima prestazione anche dell’altro austriaco Marco Schwarz, 5° a 4 decimi: il leader della classifica di Coppa del Mondo tra i pali stretti ha preceduto gli altri slalomisti, Loic Meillard (6° a 43 centesimi) e Luca Aerni (7° a 53). Il migliore degli azzurri è Riccardo Tonetti, 10° a 69 centesimi da Crawford. Giovanni Franzoni, classe 2001 all’esordio in una rassegna iridata, disputa una prima manche coraggiosa ed è 18° a 1"47 di ritardo. Delude Christof Innerhofer, solo 22° a 1''84 dalla vetta. Alle 15.20 si torna in pista per lo slalom, decisivo per l’assegnazione delle medaglie.