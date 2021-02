Grande delusione per i tifosi azzurri in occasione della prima manche dello slalom gigante femminile: le due ragazze più attese della squadra tricolore hanno infatti deluso. La Bassino ha chiuso la prima manche con un distacco siderale dalla leader provvisoria, Michaela Shiffrin per un brutto errore a metà pista, mentre la Brignone è addirittura uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SCI