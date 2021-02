Coppa America: Auckland di nuovo in lockdown, finale in attesa

Auckland torna in lockdown, ora si teme per il via regolare della finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand. La prima ministra Jacinda Arden ha infatti annunciato un nuovo blocco (livello 3) per la città di Auckland a partire da domani e per una settimana: una decisione che potrebbe mettere a rischio l’inizio della sfida secondo il programma stabilito, con la prima regata fissata per il 6 marzo. Gli organizzatori della Coppa America hanno subito fatto sapere di seguire con attenzione l’evolversi della situazione. «Nei prossimi giorni collaboreremo con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni. Ulteriori aggiornamenti sono in arrivo» fa sapere America's Cup con una nota.