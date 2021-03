Musetti al secondo turno a Miami, Fabbiano eliminato

Lorenzo Musetti sì, Thomas Fabbiano no. Questi verdetti per i due azzurri impegnati, nella notte italiana, negli incontri validi per il primo turno del "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con il WTA 1000 - sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 19enne di Carrara, numero 94 ATP, si è imposto con un duplice 6-4 sullo statunitense Michael Mmoh, n.181 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Prossimo avversario il francese Benoit Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie. Nulla da fare, invece, per Thomas Fabbiano: il 31enne di San Giorgio Jonico n.178 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 7-6(5), 1-6, 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene, n.59 del ranking.