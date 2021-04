Bautista ko: Sinner vola in finale all'Open di Miami

Jannik Sinner vola alla finale dell’Open di Miami. Il 19enne azzurro ha battuto lo spagnolo Bautista Agut in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 e conquista la prima finale di un Masters 1000.

"Finale in un Masters 1000? E' incredibile. Sono contentissimo, la prima semifinale in un 1000 è difficile da giocare, Roberto è un giocatore solidissimo, è stata una dura battaglia anche due settimane fa e vincere oggi vuol dire tanto per me". Jannik Sinner esulta dopo il successo. "All’inizio eravamo tutti e due un pò tesi - aggiunge - Oggi non era facile giocare bene, ho cercato di servire bene, di muoverlo un pò, di mischiare un pò le carte e quella è stata la chiave".