Ufficiale, il Roland Garros slitta di una settimana

Mancava solo l’ufficialità, arrivata con un tweet: il Roland Garros slitta di una settimana. Il torneo dello Slam su terra battuta, anzichè dal 23 maggio al 6 giugno, si svolgerà dal 30 maggio al 13 giugno. Lo slittamente del torneo parigino non è privo di conseguenze per i circuiti Atp e Wta. I tornei di Stoccarda (Atp), 's-Hertogenbosch (Atp e Wta) e Nottingham (Wta), che danno il via alla stagione sull'erba, cominciano lunedì 7 giugno. Le qualificazioni si svolgeranno quindi da lunedì 24 a venerdì 28 maggio e saranno seguite dal sorteggio finale. Da maggio è previsto in Francia un graduale ritorno alla normalità degli eventi culturali e sportivi, previo miglioramento della situazione sanitaria. Ed il Roland Garros, che lo scorso anno si giocò a fine settembre a causa della pandemia di Covid-19, punta dunque ad un’edizione aperta al maggior numero di spettatori possibili, sempre nella tutela della salute di tutti.