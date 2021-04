Obiettivo quarti di finale al torneo di Montecarlo centrato per Fabio Fognini. L’azzurro ha superato il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 6-2 7-6. Novak Djokovic saluta il torneo di Montecarlo. Il serbo, numero uno del mondo che ieri aveva battuto l’azzurro Jannik Sinner, è stato eliminato negli ottavi dal britannico Daniel Evans in due set con il punteggio di 6-4, 7-5. Eliminato anche il tedesco Alexander Zverev, superato dal belga Goffin 6-4 7-6.

