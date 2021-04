Dopo la bella vittoria sul terreno dei campioni d'Italia dei Seamen Milano, i Panthers debuttano in casa domani alle 15 con l'altra milanese, i Rhinos. Lo faranno a Moletolo, a porte chiuse, ma non al Lanfranchi, che gli è stato precluso per futili motivi, bensì sul loro nuovo campo d'allenamento di fronte al circolo Inzani che, se nulla cambierà, rimarra il campo da gioco per tutta la stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA panthers

football americano