I Panthers battono i Rhinos Milano a Moletolo e fanno due su due in questo inizio di stagione. 42-32 il punteggio finale oer i ducali che dopo aver avuto i milanesi col fiato sul collo per i primi due quarti (21-18 all'intervallo), si sono staccati nel terzo quarto (35-18), ma nell'ultimo hanno peccato di un po' d'attenzione sia in attacco che in difesa. Dei 6 touchdown dei Panthers, 3 portano la firma dell'import Diaco, 2 di Alinovi e uno del qb Hennessey.

