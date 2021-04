Il mondo del volley in ansia per Renan: è intubato e lotta per la vita

Sono gravissime le condizioni di salute di Renan Dal Zotto, allenatore della nazionale maschile del Brasile ed indimenticato ex della Maxicono Parma dei trionfi europei e mondiali. Renan, contagiato dal coronavirus, è stato intubato per mantenere il livello di saturazione dell'ossigeno. Ieri sera Renan ha subito un'operazione chirurgica per asportare un coaguolo e sembra che l'operazione sia andata bene. Migliorano invece le condizioni di Lattari, presidente della federazione del volley brasiliano, che è uscito dall'intubazione e sta seguendo il percorso di recupero. Tante le testimonianze di affetto arrivate da tutti gli appassionati di volley e dagli ex compagni di Renan.

