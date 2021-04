Al Tc Parma un torneo Wta 250 dal 16 al 22 maggio

Il calendario Wta 2021 si arricchisce di altri due tornei e uno è italiano. Ufficiale l’inserimento dell’Emilia Romagna Open, che si giocherà dal 16 al 22 maggio a Parma, su terra rossa, sui cmapi del Tennis Club Parma. Sarà un torneo di categoria 250, con un tabellone di singolare con 32 giocatrici al via, sei delle quali ammesse via qualificazioni, e uno di doppio con 16 coppie. Oltre all’appuntamento di Parma, durante la seconda settimana di Wimbledon il circuito femminile farà tappa in Germania con l'"Hamburg European Open", sempre sul rosso. Anche questo sarà un Wta 250.

tc parma