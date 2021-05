ATP: Djokovic guida il ranking, Berrettini sale al nono posto

Uno dei due grandi assenti di Madrid, Novak Djokovic si conferma alla guida della classifica Atp dove si riprende il secondo posto Daniil Medvedev a spese di Rafa Nadal, eliminato nei quarti sulla terra rossa di casa. Alle spalle del maiorchino si confermano Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, che però vedono avvicinarsi Alexander Zverev: il successo di Madrid rilancia il tedesco, che rafforza il suo sesto posto e allunga su Andrey Rublev e Roger Federer.

Guadagna una posizione Matteo Berrettini: lo splendido cammino di Madrid, dove solo in finale si è arreso a Zverev, consente al tennista romano di scavalcare Schwartzman e salire in nona piazza. Berrettini si conferma anche il migliore di un movimento italiano che vede stabili Jannik Sinner (18^, best ranking), Fabio Fognini (28^) e Lorenzo Sonego (33^), piccolo passo indietro per Stefano Travaglia (69^) e Salvatore Caruso (81^), col siciliano subito davanti a Lorenzo Musetti (82^), alla sua migliore classifica. Si conferma al 90^ posto Gianluca Mager, Andreas Seppi risale da 98^ a 97^, ritrova la Top 100 Marco Cecchinato grazie alle 4 posizioni guadagnate.