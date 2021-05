Europei, Giulia Ghiretti comincia una medaglia d'argento

Comincia con una medaglia d'argento l'avventura negli Europei paralimpici per Giulia Ghiretti nei 100 metri stile libero. Giulia tornerà in vasca oggi per disputare i 50 dorso, che certamente non sono la sua specialità.

Diciassette medaglie e un record europeo. Non c'è gara senza podio per questa Grande Italia agli Europei di nuoto Para Swimming a Funchal: sventola ben diciassette volte il tricolore al Completo de Ponteada. Il primo pomeriggio di finali si apre con il giovane esordiente della Pol.ha Varese, Alberto Amodeo che sale per la prima volta su un palcoscenico internazionale bagnandosi di argento (4'39"04) nei 400 stile libero S8 mentre il gradino più alto del podio va a Xenia Francesca Palazzo (Verona Swimming Team) che primeggia su tutte nei 400 stile libero S8 in 4'54"62. Altro oro in casa Italia con Stefano Raimondi nei 100 rana SB9, poi doppietta nei 100 farfalla S13 con Carlotta Gilli oro e Alessia Berra bronzo. Francesco Bocciardo (GS. FF.OO) domina tutta la finale dei 50 stile libero S5 chiudendola a 32"90, stessa finale ma al femminile la nuota Monica Boggioni che si prende l’argento. Dopo quello di Amodeo, esordio splendido anche per l’atleta di Enzo Allocco, Emanuele Marigliano (Centro Sportivo Portici) che festeggia con l’oro nei 50 rana SB2

Efrem Morelli è bronzo nei 50 rana SB3, stessa medaglia per il campione del mondo in carica Antonio Fantin nei 100 dorso S6. Altro oro, altro inno di Mameli abbellito con il record europeo grazie a Giulia Terzi (Polha Varese) che conquista i 200 misti SM7 in 3'08"12. Torna a far parlare di sè il campione europeo Stefano Raimondi. Nei 50 stile libero S10, finale nuotata assieme al suo compagno di Nazionale Riccardo Menciotti (C.C.Aniene) conquista la medaglia d’argento grazie al crono di 23"74. Bronzo bis per Alessia Berra stavolta sulla distanza dei 100 dorso S12. mentre Bocciardo, dopo l’oro nei 50 stile libero S5, è d’argento nei 100 dorso SB4. Altra doppietta azzurra nei 100 rana SB4: argento per Giulia Ghiretti e bronzo per Monica Boggioni. La medaglia numero diciassette, peraltro tutta dorata, la regala Alessia Scortechini grazie alla vittoria nei 50 stile libero S10. Il computo totale a fine giornata è così di sette ori, sei argenti e 4 bronzi.