Ginevra, Federer subito fuori

Roger Federer subito fuori al "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il campione svizzero, testa di serie numero 1 e bye al primo turno, si è arreso al secondo round allo spagnolo Pablo Andujar per 6-4 4-6 6-4. 'King Roger' era al ritorno in campo dopo la prova di Dubai, a due anni di distanza dall’ultimo match giocato sulla terra. Risultati di primo turno: Laslo Djere (Srb) b. Thiago Monteiro (Bra) 6-7(7) 6-3 7-5

