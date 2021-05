Torneo Atp 250: domani al President tocca agli uomini. C'è Sonego

Dopo il Wta 250 a Mariano, l’Emilia-Romagna Open nel nostro territorio prosegue con un’altra settimana stellare al Tc President di Montechiarugolo dove va in scena l’Atp 250 maschile, che si apre domani con le qualificazioni per concludersi sabato 29. Anche in questo caso, infatti, il tabellone principale sarà impreziosito dalla presenza di nomi di spessore.

Il primo della lista è Lorenzo Sonego, che agli Internazionali d’Italia è arrivato fino alle semifinali, uscendo per mano di Djokovic. Il 26enne torinese, attuale numero 28 della classifica mondiale, in questa stagione ha vinto il suo secondo titolo Atp in carriera, a Cagliari. In tabellone, al Tc President, anche Lorenzo Musetti ed il francese Benoit Paire. Spiccano poi gli ex top 10 Richard Gasquet e Gilles Simon. E non è finita qui perché le wild card, che con ogni probabilità saranno comunicate oggi, potrebbero riservare grosse sorprese.

«Questa è una bellissima giornata per tutti noi» ha esordito Romano Botti, presidente del Tc President durante la conferenza stampa di presentazione del torneo, celebrata ieri nella suggestiva cornice del castello di Montechiarugolo, alla presenza anche di Sergio Palmieri che dirigerà l’Atp 250 di Parma insieme a Fabio Rossi. «In questi tre anni – ha proseguito Botti – abbiamo vissuto una crescita incredibile: siamo partiti da un Challenger 80, per poi alzare l’asticella al 125 ed arrivare, adesso, ad organizzare un Atp 250. Ringraziamo Mef Tennis Events e le istituzioni, a cominciare dalla Regione Emilia-Romagna per aver creduto in questa intuizione. Ma naturalmente anche la Mutti, azienda fortemente legata al territorio che sarà il nostro main sponsor. Sono giorni di grande fermento all’interno del circolo, con lo staff che continua a lavorare senza sosta: abbiamo un bel vantaggio rappresentato dalla struttura, completa e funzionale, che farebbe invidia a tante altre che ospitano tornei addirittura superiori».

Insieme al sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, ed al vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Parma, Marco Bosi, c’è pure Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events. Che non si sbilancia ancora sull’eventuale presenza di pubblico sulle tribune del Tc President: «Sono in corso interlocuzioni con il Governo – ha spiegato -: attendiamo una risposta entro la giornata di domani (oggi per chi legge, ndr), sperando sia positiva». Sul torneo, Marchesini ha osservato: «Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, intraprendendo un’avventura che era impensabile fino a qualche mese fa. Ripetere l’Emilia-Romagna Open a Parma l’anno prossimo? Non è semplice, ma le premesse sono ottime perché questo territorio ha saputo rispondere adeguatamente».